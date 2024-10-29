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吳岩率中共代表團訪問納米比亞
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2024-10-29 14:16:34
中評社北京10月29日電／據新華社報導，10月24日至28日，教育部副部長吳岩率中共代表團訪問納米比亞，會見納人組黨副主席、副總統恩代特瓦，人組黨總書記沙寧瓦，高等教育、技術與創新部副部長戈阿戈斯，同埃龍戈省基層組織座談交流，深入宣介習近平新時代中國特色社會主義思想和中共二十屆三中全會精神。納方高度評價全會重要意義，願同中方落實好兩國元首重要共識，推動納中全面戰略合作夥伴關係行穩致遠。
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