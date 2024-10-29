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烏茲別克斯坦議會下院選舉初步結果揭曉
http://www.CRNTT.com   2024-10-29 10:51:47


（圖源：新華社）
　　中評社北京10月29日電／據新華社報導，10月28日，烏茲別克斯坦中央選舉委員會在首都塔什干舉行新聞發布會。

　　烏茲別克斯坦中央選舉委員會28日宣布烏最高會議立法院（議會下院）選舉的初步結果，執政黨自由民主黨獲得64席。

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