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烏茲別克斯坦議會下院選舉初步結果揭曉
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2024-10-29 10:51:47
（圖源：新華社）
中評社北京10月29日電／據新華社報導，10月28日，烏茲別克斯坦中央選舉委員會在首都塔什干舉行新聞發布會。
烏茲別克斯坦中央選舉委員會28日宣布烏最高會議立法院（議會下院）選舉的初步結果，執政黨自由民主黨獲得64席。
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