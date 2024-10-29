自民黨眾院選舉大敗　石破茂政權前景堪憂

圖為10月28日在日本東京拍攝的日本各大媒體報導眾議院選舉。（來源：新華網） 中評社北京10月29日電／據新華網報導，日本自由民主黨27日在國會眾議院選舉中因“黑金”醜聞遭受重創，不僅自身失去過半議席地位，甚至其與公明黨組成的執政聯盟也沒能過半。新任黨總裁石破茂出任首相不足一月，因這次慘敗面臨黨內追責呼聲，能否維持政權，前景不妙。



“嚴厲的審判”



“我們受到了嚴厲的審判。”27日晚，石破茂在日本廣播協會一檔節目中臉色陰鬱地說，對自民黨而言，這次選舉“非常艱難”。



日本媒體28日公布的計票結果顯示，眾議院465個席位中，自民黨僅獲191席。這是自民黨自2009年以來最差戰績。那一年，民主黨上台，自民黨直到2012年方奪回政權。



自民黨去年年末曝出黨內派系設秘密資金吃回扣醜聞，民意支持率受重挫，一直難見起色。今年8月，時任首相岸田文雄宣布放棄競選連任黨首。投票日前不久，媒體曝出，因“黑金”醜聞未獲得自民黨提名的一批“獨立”候選人仍舊獲得來自自民黨的競選資金，在日本社會進一步激起眾怒。



牽涉“黑金”醜聞的多名政客在本屆眾議院選舉中落選，包括前文部科學大臣下村博文。另外，包括前幹事長甘利明在內的多名自民黨重量級人物也未能當選。



受自民黨“黑金”醜聞拖累，執政夥伴公明黨議席減少8席，降至24席，黨首石井啟一在小選區落選。這是繼2009年後公明黨黨首再次落選。



即便算上因“黑金”醜聞未獲自民黨提名、以獨立候選人身份當選的幾名前議員，執政聯盟距離過半所需的233席仍有差距，未能達到石破茂選前設定的“勝負線”。



一名自民黨籍前閣僚直言：“執政黨未能過半數是首相的責任。”



石破茂承認，就“黑金”醜聞，自民黨反省不夠，遠未能重獲國民信任。他同時表示無意辭職，“為了實現我們提出的政策，必須盡最大努力”。



東京大學政治與公共政策學教授牧原出告訴美聯社記者，“國民對秘密基金醜聞的批判越來越強烈”，越來越呼籲公平，拒絕議員政客特權。他認為石破茂需要落實政治改革才能贏回國民信任。



