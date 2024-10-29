前駐英國大使：我們需要穩定互惠的中英關係

（圖源：新華社） 中評社北京10月29日電／據新華社轉大眾·半島新聞報導，近日，由中國前駐英國大使劉曉明撰寫的新書《大使講中英關係》正式出版。該書由中信出版集團發行，匯集了劉曉明大使在擔任中國駐英國大使11年間的深刻觀察與思考，以及他對中英關係未來發展的獨到見解。



劉曉明是我國傑出的外交官，他是中英關係史上任期最長的駐英使節，也是中華人民共和國成立以來連續在一國駐節時間最長的中國大使。劉曉明使英11年，向英國各界發表了700餘場演講，用西方民眾聽得到、聽的懂、聽得進、聽而信的語言，講述了中國故事，為詮釋中國政策和主張、推動中英關係穩定健康發展發揮了重要作用。劉曉明從他的700餘場演講中，精選了117篇，匯集成這部《大使講中英關係》。這套書分上下兩卷、中英雙語，劉曉明以其獨特的視角和深刻的洞察力，為我們展現了中英兩國關係的豐富內涵和未來發展的可期前景。



在書中，劉曉明大使全面介紹了中英在各個領域的交流與合作，包括兩國在貿易、投資、金融、文化、教育和科技創新等領域取得的成就，以及在政黨、議會、地方、軍隊等方面往來取得的進展。他指出，儘管中英關係經歷了起伏和挫折，但兩國合作的互利共贏性質並未改變，中英關係對於兩國乃至世界的意義依然重大。



劉曉明大使在書中強調，中英關係的發展需要雙方相互尊重、求同存異，英國應確立正確的對華認知和定位。他認為，英國應將中國的發展視為機遇而非挑戰，將中國視為夥伴而非對手，中英關係應當成為平等相待的夥伴關係，而不是你輸我贏的“對手關係”，更不是非此即彼的“敵對關係”。深化雙方的合作，共同推動中英關係回歸穩定互惠的軌道。