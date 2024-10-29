日本福島核電站核殘渣試提取工作重啟

中評社北京10月29日電／據新華網報導，在因提取設備的相機故障導致作業中斷一個多月後，日本福島第一核電站2號機組反應堆內核燃料殘渣的試提取工作於28日重啟。



作業從當地時間28日上午開始。長20多米的伸縮式管型核殘渣提取機械設備將抓取最多3克核殘渣。預計提取機械設備抵達核殘渣需要約一周時間，將核殘渣提取出來總計需要兩周。如果核殘渣試提取成功，工作人員將分析其成分和硬度等，供研究正式取出核殘渣方案參考。



福島第一核電站2號機組核殘渣試提取工作始於今年9月10日。但東京電力公司9月17日發布消息說，提取機械設備前端的兩台相機被發現沒有傳回影像，作業被迫中斷。更換相機後，中斷一個多月的核殘渣試提取作業得以重啟。



據估算，福島第一核電站1至3號機組反應堆底部堆積核殘渣共約880噸。最初計劃在2021年內啟動取出核殘渣工作，但由於設備研發和改良耗時較長等原因，工期一拖再拖。今年8月下旬，在試提取作業準備階段還發生了設備安裝錯誤，導致試提取作業啟動推遲。



2011年3月11日，日本東北部海域發生9.0級強震，引發特大海嘯。受地震、海嘯雙重影響，福島第一核電站全部6個機組中的1至3號機組反應堆發生堆芯熔毀，形成核燃料殘渣。核殘渣具有強放射性，如何取出3個反應堆安全殼內部的核殘渣被認為是福島核電站報廢的最大挑戰。