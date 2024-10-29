英媒：美國富豪“燒錢”影響總統選舉

這是2019年7月31日在美國華盛頓拍攝的美元紙幣。（圖源：新華社） 中評社北京10月29日電／據新華社轉英國《金融時報》27日報導，今年的總統選舉有望成為美國歷史上最昂貴的一屆，截至本月中旬，民主、共和兩黨總統候選人卡瑪拉·哈里斯與唐納德·特朗普及其各自陣營已籌集超過38億美元資金。公開披露信息顯示，其中至少6.95億美元、即超過總金額的18%，來自億萬富豪階層。



這篇報導說，少數大“金主”正對今年的美國總統選舉籌款產生“巨大影響”，可能左右選舉結果。在《福布斯》雜誌美國億萬富豪榜上的800人中，至少144人出資對今年美國總統選舉施加影響。



另外，一些支持者組織不公開捐款者身份，因此億萬富豪在選舉中砸下的捐款額可能被低估。例如，美國《紐約時報》披露微軟聯合創始人比爾·蓋茨捐給一個支持哈里斯的組織5000萬美元，但這筆錢並未反映在公開披露信息中。



《金融時報》梳理發現，支持哈里斯的知名富豪包括：臉書聯合創始人達斯廷·莫斯科維茨、領英網聯合創始人里德·霍夫曼和紐約市前市長邁克爾·布隆伯格。支持特朗普的知名富豪包括：銀行業富豪蒂姆·梅隆、企業家埃隆·馬斯克、賭博業大亨遺孀米麗婭姆·阿德爾森。



馬斯克已給特朗普捐款至少7500萬美元，並在多個“搖擺州”面向選民推出“百萬美元大抽獎”活動。

