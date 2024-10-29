美國大選倒數7天　兩黨政策對立加速分裂

特朗普27日在紐約造勢，特朗普的反對者在活動現場附近抗議。（圖源：法新社） 中評社北京10月29日電／據大公報轉美聯社報導，美國大選進入最後衝刺階段，共和黨總統候選人特朗普和民主黨候選人哈里斯在各自積極造勢拉票的同時，也加大了相互攻擊的火力，凸顯美國政治極化、社會撕裂的事實。在移民、墮胎、控槍等關鍵議題上，雙方分歧嚴重，並互相指責對方是對國家的威脅。兩黨各自的支持者亦到了劍拔弩張的地步，美國社會籠罩著政治暴力的陰霾。無論哪一方在選戰中勝出，美國都將變得更加撕裂。



非法移民湧入 紅藍分歧擴大



移民問題是美國選民最關心的議題之一，兩黨圍繞該問題互相攻訐。特朗普稱，在拜登總統的領導下，湧入美國的非法移民人數達到頂峰。美國聯邦政府數據顯示，去年12月，美墨邊境被捕非法移民數量近25萬人，較11月大增31%，創下歷史新高。2023財年是美國邊境問題最嚴重的一年，被驅逐或逮捕的非法移民超過320萬人，其中約四分之三發生在西南邊境。



共和黨掌控的得州等邊境地區與民主黨主導的聯邦政府在移民問題上的矛盾不斷激化。今年初，25名共和黨籍州長聯署支持得州州長阿博特對抗拜登政府，具體措施包括建造邊境墻和鐵絲網圍欄阻攔非法移民，並派兵控制部分邊境地區，禁止聯邦執法人員進入。得州等紅州的共和黨官員還將非法移民送上巴士，送到紐約等民主黨控制的藍州。



隨著大選臨近，特朗普猛打“移民牌”，近日在搖擺州亞利桑那舉行競選集會時形容美國“猶如世界的垃圾桶”。共和黨稱，哈里斯作為拜登副總統的職責之一便是處理移民問題，如今的亂象說明她應對不力。特朗普及其競選搭檔萬斯還持續炒作“海地移民吃寵物貓狗”的不實言論，在海地移民聚居的俄亥俄州引發混亂。哈里斯則回擊說，特朗普在國會阻撓一項兩黨邊境協議，導致當局無法採取行動。



益普索近期公布的民調顯示，美國民眾對如何解決移民問題看法不一，51%支持限制或驅逐非法移民，43%支持通過改革讓非法移民有機會合法留在美國；其中共和黨人傾向於驅逐非法移民，民主黨人則傾向於出台改革方案。