江西推動對村巡察從有形覆蓋向有效覆蓋轉變

江西省九江市柴桑區充分發揮巡察利劍作用，採取直接巡村（社區）的方式解決群眾身邊的操心事、煩心事、揪心事。圖為近日，該區巡察幹部在毛橋村實地瞭解巡察整改情況。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京10月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，基層黨組織是貫徹落實黨中央決策部署的“最後一公里”，處在服務群眾、基層治理的最前沿。江西省委巡視機構積極發揮對村巡察在促進基層監督、深化基層治理中的重要作用，扎實開展“提升對村（社區）巡察質效”試點及蹲點調研，持續深化轉化實踐探索成果，完善路徑方法指引，有效推動市縣巡察向村（社區）一線延伸，實現從有形覆蓋向有效覆蓋的轉變，推動基層治理體系和治理能力現代化水平不斷提升。



怎麼巡——針對地域差異，綜合運用不同方式靶向施策、精準發力



“全省各地村（社區）情況複雜多樣，體量規模大小、矛盾複雜程度、基層治理水平均存在差異，如何在規範有序的同時把握差異性，因地制宜、因村施策、突出重點，實現對村（社區）巡察從有形覆蓋向有效覆蓋轉變，是我們總結提升的重點。”今年7至9月，江西省委巡視辦在總結南昌市、贛州市開展“提升對村（社區）巡察質效”試點經驗基礎上，選派業務骨幹組成蹲點調研組，深入基層開展實地調研，廣泛聽取意見建議，對試點成果進行再檢驗、再運用、再深化。



全省村（社區）黨組織情況千差萬別，對村（社區）開展巡察，也必須做到因時因地制宜，做到精準高效。江西省委巡視機構牢牢把握“有針對性才有實效性”的原則，指導市縣在試點工作中解決好村（社區）的分類問題，按照“巡察辦統籌牽頭，鄉鎮為主在先，部門為輔在後，廣泛徵求意見，領導小組或黨委審定”的模式進行細分，通過綜合考量人口規模體量、集體經濟收益、村級班子強弱、矛盾糾紛數量、政策扶持力度等，劃分層次類別，最大程度反映出一個地方的特徵狀況，並以此為依據有針對性地開展巡察。



試點實踐過程中，江西各地巡察機構堅持因地制宜、突出重點、分類施策，準確把握直接巡村、鄉村一體巡、巡單位帶巡村、專項巡村等不同巡察方式的優勢特點，依據村（社區）分類靈活匹配、綜合運用不同方式開展巡察，確保該巡的巡到位，該發現的問題挖出來。



新餘市渝水區鵠山鎮桐村村廖家組水渠問題的解決就是巡察質效提升的見證。去年9月，渝水區委第三巡察組以“鄉村一體巡”方式，對鵠山鎮及所轄6個村開展巡察。巡察工作啟動後，不斷有群眾反映村裡水渠水閘損壞常年無人修理等問題，導致村民水稻及村集體產業受影響減產。巡察組瞭解情況後，隨即向鎮黨委、區水利局等進行反饋，推動立行立改，問題很快得到解決。