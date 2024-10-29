由於通脹壓力難消，削弱聯儲局及歐央行抵禦經濟衰退的能力，難大幅減息，加劇市場避險情緒，估值偏高的美歐股市將有難。（大公報） 中評社香港10月29日電／大公報報導，最近美國港口碼頭工人大幅加薪，勢掀起更多工潮，加劇工資上升壓力，而歐盟決定對華進口電動車加征關稅，挑動貿易戰，亦會推升自身物價，加上中東緊張局勢升級，美歐通脹上升壓力恐重燃。



下半年美歐等西方經濟體出現增長動能減弱跡象，就業市場及企業業績轉壞，歐洲央行年內進行三次減息，累積降幅0.75厘，而美聯儲也啟動減息，這意味美歐貨幣政策轉寬鬆，增加市場流動性。不過，美歐債市表現仍疲弱，一方面是市場消化減息因素，另一方面是未來減息路線圖並不明朗，美歐面對通脹上升的壓力，制約減息力度。



美財赤加劇 通脹易升難降



其實，美歐消費物價仍高於2%正常水平，若不是經濟轉弱，相信聯儲局及歐央行不會急於調整貨幣政策。美國9月平均時薪環比及同比上升0.4%及4%，比預期為高，工資成本仍在上升。事實上，最近美國港口碼頭罷工三日，資方讓步，未來6年加薪62%，平均時薪由39美元增加至63美元，預期會掀起更多工潮，例如波音亦可能對員工罷作出讓步，勢必推高美國整體工資成本，加劇通脹上升壓力。



美國9月核心消費物價指數環比升幅加快0.1百分點至3.3%，顯示通脹有重燃之勢。事實上，除了工資成本走高之外，美國住宅租金、酒店住宿、汽車保險、服裝、教育等價格亦普遍上升。換言之，美國廣泛領域的物價在經濟走弱之下繼續上升，出現結構性通脹，物價上升非由需求增加或供應減少所拉動，而是在特殊環境下，持續推高通脹。例如美國本年度財政赤字預期達到二萬億美元，單是利息支出超逾萬億美元，需要加力開動印鈔機及增發大量國債，因而美元匯價形成長期貶值，美國通脹自然易升難跌，財赤擴大成為通脹上升的重要推手。



逆全球化升溫 加劇物價上升



更重要的是，地緣政治衝突及逆全球化升溫，勢令美歐通脹異常頑固。事實上，俄烏衝突、中東緊張局勢繼續影響全球航運運輸，擾亂供應鏈。同時，經濟減速，貿易保護主義的逆全球化情緒升溫，加劇美歐自身物價上升。歐央行上調未來通脹預測，估計今年餘下時間通脹再升溫。



由於美歐通脹壓力難消，削弱聯儲局及歐央行抵禦經濟衰退的能力，難以大幅減息，寬鬆貨幣政策力度遜預期，投資情緒變得不穩定，加上日本政局不確定性增加，進一步加劇市場避險情緒，估值偏高的美歐股市將有難。



面對衰退及通脹的威脅，聯儲局及歐央行陷入困局，出現政策失誤，隨時陷入滯脹危機，即出現經濟表現停滯不前及通脹揮之不去，復加美國大選及歐洲極右勢力抬頭等政治不穩定因素，美歐經濟面臨更大挑戰，前景不容樂觀。