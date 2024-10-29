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西藏黨委部分同志職務調整
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2024-10-29 17:49:19
中評社北京10月29日電／據新華網報導，西藏自治區黨委研究決定：
洛桑江村同志不再兼任西藏自治區人大常委會黨組書記。
嚴金海同志任西藏自治區人大常委會黨組書記，不再擔任西藏自治區政府黨組書記。
嘎瑪澤登同志任西藏自治區政府黨組書記。
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