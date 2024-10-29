各地消費品以舊換新進展順利

中評社北京10月29日電／據人民日報報導，今年以來，商務部指導各地用好中央財政和超長期特別國債支持資金，統籌推動汽車換“能”、家電換“智”、家裝廚衛“煥新”以及電動自行車以舊換新，各項工作進展順利，取得了積極進展成效。在日前召開的商務部消費品以舊換新專題新聞發布會上，河北、浙江、廣西等地集中介紹了最新進展。總體看，近期各地搶抓先機、用活政策，更好釋放消費品以舊換新潛能。



河北省商務廳副廳長張賀成介紹，截至10月24日，河北全省共提交汽車報廢更新申請12.1萬單，提交汽車置換更新申請8.1萬單，汽車以舊換新累計實現銷售額303億元，為消費者發放補貼17.7億元。“據全國乘用車聯合會統計，1至9月份，河北省共銷售乘用車79.67萬台，同比增長7.32%，增幅高於全國3.1個百分點。其中銷售新能源乘用車32.83萬台，同比增長61.62%，增幅高於全國18.6個百分點。”張賀成說，為便利群眾申報補貼，河北推廣“服務代辦制”，由代辦員為群眾一站式辦理汽車以舊換新補貼申領。



在浙江，以舊換新活動有4500餘家經營主體、500多萬消費者參與。截至目前，浙江省累計使用國債專項資金64.26億元，補貼政策直接帶動消費超660億元。“針對群眾關心的資金兌現、品類拓展等問題，我們積極聯動相關部門拿出務實舉措，提高群眾的獲得感、幸福感、滿意度。”浙江省商務廳總經濟師朱軍說，浙江省有關部門還利用微信公眾號、抖音、新聞網站等平台，積極發布一圖讀懂、指引手册、補貼指南、咨詢熱線，及時回應群眾關切，舉辦豐富多彩的以舊換新系列促消費活動，讓消費者享受到實實在在的政策補貼。



“截至目前，廣西累計參與消費品以舊換新突破百萬人次，惠及百萬家庭，帶動交易額超百億元。日均家電以舊換新申請量突破1萬份。”廣西壯族自治區商務廳副廳長朱雁玲舉例說，工作流程上，建立商務、公安、稅務、平台“線上線下核驗”汽車補貼模式，保障購車補貼權益；工作機制上，實行家電補貼資金預撥付，建立家電以舊換新產品標準能級庫，購買符合條件的家電即享受補貼；工作時間上，成立汽車補貼廳際聯合會審組，補貼發放時間縮短一半以上。