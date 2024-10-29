大手客重臨　買細價樓收租

目前，租金升樓價跌的環境已持續一段時間，買樓收租已變得吸引。（大公報） 中評社香港10月29日電／大公報報導，據世紀21.Q動力總經理楊永健分析說，自上月本地銀行跟隨美國聯儲局減息後，加上中央政府推出“政策組合拳”提振經濟，股票市場急速反彈。剛發布的施政報告，特區政府亦推出刺激樓市措施，放寬住宅及非住宅按揭成數至七成，以及將買5000萬元以上豪宅納入“新資本投資者入境計劃”之投資範圍，為市場帶來驚喜，及為樓市帶來動力。投資者及大手客重出江湖，近期多個新盤都出現大手掃貨個案。



股市反彈帶動投資氣氛轉趨熾熱，多個一手新盤均獲投資者大手入市，令本月新盤銷售急速回升。截至27日，本月新盤銷售已突破2700夥大關，相信本月新盤銷售將超越3000夥，再創自撤辣以來單月銷售次高。



過去一個多月，不乏來自內地，以至本地的大手客現身掃貨。剛開售的西九龍瑜悅，有投資客斥資約4500萬元一口氣掃入9夥一房單位收租，亦有投資者看好啟德區的發展前景，斥資逾2000萬購入4夥啟德海灣一房單位，加上將軍澳海茵莊園錄得一組大手客連日掃貨合共25夥，涉資約1.3億元，以一房戶為主，相信是作收租用，以至港島跑馬地新盤ONE JARDINE＇S LOOKOUT開售時，亦有大手客斥資逾8900萬元購入12夥。



市區細單位最搶手



無可否認，過去受限於買家印花稅，增加了投資者購買第二套房或更多單位的成本，基本上購買多於一個單位作投資或收租已幾近絕跡，加之在高息環境下，將資金存放在銀行作定期存款的息率，比起買樓收租的回報還要高，買樓收租絕不吸引的情況下，過去一段長時間買樓收租已經相當陌生，但自樓市全面撤辣後，已有個別投資者重投市場，再加上銀行減息，而租金升樓價跌的環境亦已持續一段時間，目前買樓收租已變得吸引，特別是一房細單位更見搶手，近月投資者明顯大多選擇購買一房用作收租。



減息期剛剛展開，而近年整體租賃市場仍然緊張，特別每年暑假期間，大量的內地生來港揾樓租住單位，附近大學區如沙田、紅磡，以至港島西區出現租盤供不應求的情況，相信買樓收租的回報會持續吸引，而新盤市場亦將維持熾熱，市區細單位肯定更見搶手。