華人故事：他為何對電動汽車研發情有獨鐘

陳清泉高中畢業合影。（受訪者供圖） 中評社北京10月29日電／據中國僑網報導，一身筆挺的西裝，聲音鏗鏘有力。87歲的陳清泉講起科學研究來一絲不苟，談到生活時又喜歡幽默風趣地調侃幾句。



陳清泉被譽為“亞洲電動汽車之父”，曾獲得“感動中國2022年度人物”、2024香港特別行政區金紫荊星章等殊榮。幾十年來，他始終致力於電動汽車技術的研發與創新，積極推動中外間的交流與合作，為推動世界實現可持續發展貢獻了不可或缺的中國力量。



身為中國、英國和烏克蘭三國工程院院士，陳清泉是如何突破革新，成為電動汽車領域的一面旗幟？



回到隔海相望的祖國



陳清泉1937年出生於印度尼西亞馬吉朗市一個華僑家庭。其父在當地開辦一家公交公司。



公司每次買來新車時陳清泉都去爭著試駕。然而，在他進到維修車間裡卻見到另一番景象：被修理的汽車車身滿是油污，發動時冒出濃煙，父親和工人在車底被嗆得直咳嗽。陳清泉由此萌生了“讓漂亮汽車不冒煙”的想法。



孩童時期的陳清泉經歷了印尼的動蕩時代：荷蘭的殖民統治、日本入侵以及獨立戰爭爆發。



在陳清泉的印象裡，政權的變動讓城市陷入混亂中，盜竊行為猖獗。這些竊賊不侵擾美國、荷蘭的住戶，專門潛入華僑的家中行竊。這樣的經歷讓他從小就深刻體會到：“唯有祖國強盛，華僑華人才能夠在社會中真正挺起腰杆。”