﻿萬聖節夜繽紛旺場　酒吧料生意升一成

上圖：萬聖節將至，各區節日氣氛濃厚。；下圖：有酒吧業界看好萬聖節市道，預料市民會傾向留港消費，生意額較往年微升5%。（大公報） 中評社香港10月29日電／大公報報導，萬聖節將至，全城扮鬼扮馬！各區節日氣氛濃厚，有酒吧業界看好萬聖節市道，表示受惠於中環香港美酒佳肴巡禮等活動，中環蘭桂坊等地氣氛同樣火熱，預計萬聖節市民會傾向留港消費，有酒吧料生意額升一成。



明日起一連兩日，尖沙咀舉行萬聖節鐳射燈光表演，鐘樓、文化中心將披上熊貓外衣。立法會批發及零售界議員邵家輝認為，香港是中西文化交融的城市，海外以至國內旅客會特意來港感受不一樣的氣氛。



萬聖節預熱氣氛熾熱，蘭桂坊今年以“香港都市恐怖”為主題，門外掛滿恐怖骷顱頭、南瓜頭，更有紅衣新娘等詭異場景布置。上周六、日，蘭桂坊已有一眾“嘩鬼”提早出沒，不少人盛裝打扮成新聞報導員、卡通人物等，引起途人拿起手機拍攝。



有酒吧今年以“冥婚”為布置主題，門外放置“金童玉女”，舖內亦有“鬼新娘”坐陣，負責人表示看好市況，萬聖節訂位情況不俗，預計生意額按年升10%。而剛結束的香港美酒佳肴巡禮，有助帶動萬聖節氣氛升溫。



尖沙咀鐳射秀 鐘樓披熊貓外衣



香港酒吧業協會主席錢雋永表示，受惠於香港美酒佳肴巡禮，以及旅發局連串萬聖節宣傳活動，今年節日氣氛不俗，而正日在周四，相信港人會選擇留港消費，生意額有望較去年升3%至5%。



萬聖節氣氛帶動全城，除了蘭桂坊必玩必飲外，尖沙咀明日起一連兩晚設有萬聖節夜繽紛鐳射燈光表演，香港文化中心及尖沙咀鐘樓將“華麗變身”披上熊貓外衣，活動於每晚七時至十一時間進行，每小時呈現多場三分鐘的鐳射表演。



立法會議員（批發及零售）邵家輝表示，香港是中西文化交融的城市，相信會吸引許多海外及內地旅客特意來港感受萬聖節氣氛。他建議政府因應東南亞地區的節假日，多辦宣傳活動吸客。



香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，美酒佳肴巡禮以及萬聖節有效帶動人流，中環、尖沙咀等地酒吧同樣營造熱鬧氣氛。施政報告提出下調烈酒稅，對酒吧市道有幫助，留意到部分酒商推出優惠活動，增加市民消費意慾。他建議政府多舉辦體育賽事吸客，以及商戶未來可加入熊貓等元素宣傳產品，更好推高人流及生意量。