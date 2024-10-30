中評關注：美權威專家研判大選結果對台影響

布魯金斯學會專家卜睿哲和何瑞恩分析美國大選結果對台灣的影響 中評社華盛頓10月29日電（記者 余東暉）美國知名台海問題專家卜睿哲（Richard Bush）和何瑞恩（Ryan Hass）認為，2024年美國大選結果將對台灣和兩岸問題產生重大影響。特朗普可能以交易方式來對待台灣，將之當作“付保費不足的保險客戶”；哈里斯則更可能延續拜登政府的對台手法。



布魯金斯學會兩位高級研究員卜睿哲和何瑞恩日前在布魯金斯學會官網聯名發文--“特朗普或哈里斯政府將如何對待台灣？”，研判美國大選對於美國台海政策手法的影響。卜睿哲是前美國在台協會理事主席，何瑞恩是前白宮國安會中國事務主任，兩人被認為是美國台海研究學界的權威專家。



兩位專家表示，美國長期以來對台手法是建立在對台海兩岸的一系列警告和保證之上的，亦即“雙重威懾”--華盛頓警告北京不要使用武力或脅迫手段實現統一，但也強調它不支持"台灣獨立"。華盛頓警告台北不要採取客觀上可能激起北京武力反應的政治舉措，但保證美國不會為了與北京保持良好關係而犧牲台灣的利益。



華盛頓堅稱兩岸分歧“應以和平方式、按照台灣人民的意願”解決。華盛頓並不堅持解決兩岸分歧的任何具體方案或時間表。