國泰直航沙特　帶旺旅遊商務

國泰昨日復辦往返沙特首都利雅得直航航班，圖為利雅得市景。（大公報） 中評社香港10月29日電／﻿大公報報導，國泰航空昨日復辦往返香港與沙特阿拉伯首都利雅得的直航航班，每周分別設有三對往返航班。有旅行社已加推利雅得旅行團，今年底出發的已成團。旅遊業界人士認為，直航班機可帶來新商機，中東市場發展潛力大，增加兩地貿易及旅遊機會，而旅遊業在接待穆斯林旅客，行程和酒店設施都需要有調整。



過去由香港乘坐航班飛往沙特首都利雅得，連同轉機需近20小時，國泰航空直航機只需10小時。有旅行社因應直航開通，推出利雅得7天和11天旅行團，團費由約2萬元至4.6萬元。



東瀛游執行董事禤國全表示，新籌備的利雅得旅行團，在過去接到不少查詢，12月和明年1月都有團到當地，沙特國內經濟增長強勁，豪華酒店有一定數量，團友到達利雅得後會乘搭國內航線到鄰近城市，體驗在沙漠乘坐四驅車和觀星。不過，他指近期中東局勢緊張，或對旅行團有所影響，觀望聖誕和農曆新年旅遊旺季情況，“正式來說沙特阿拉伯仍然安全，但因鄰近以色列，顧客在心理上會有影響。”



施政報告提出開拓中東旅客客源，旅遊業議會主席徐王美倫認為，中東市場對香港發展潛力大，復辦直航帶來商機。她說目前本港的清真認證餐廳數量不足，接待穆斯林旅客時，行程和酒店設施都要有調整，例如酒店認證配套等。



旅遊業議會副主席謝淦廷同樣認為，直線航班可增加兩地文化交流及旅遊機會，據他瞭解，港人對中東城市一直有興趣，“直航可縮短（飛行時間）至少6至7個小時，旅客興趣會增加不少，我覺得兩地是有來有往。”



旅業：港有力接待中東客



“香港絕對有能力及配套接待中東旅客。”謝淦廷又提到，香港有數間五星級酒店設有清真食品，符合中東旅客需求，同時有餐廳因應客人個別需求訂制食物，相信未來需求增加不同配套。他又認為香港太平山、維港仍是本港的“主打”景點，但香港需做好待客之道，讓旅客留下良好印象。



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，“路通財就通！”現時增加利雅得的直航，相信有助香港與中東間經貿及旅遊發展。他預計在明年元旦或穆斯林假期等，中東旅客訪港數字會有明顯上升。