新皇崗口岸　實行“合作查驗、一次放行”

《大公報》於去年專題報導，倡議發展沙頭角旅遊。（大公報） 中評社香港10月29日電／大公報報導，施政報告提出增加入境旅客，保安局局長鄧炳強表示，會引入措施便利香港和內地的通關人士和其他旅客，令往返香港和內地之間更加便利和有效率；亦會引入便利通關方法鼓勵更多海外人士到香港旅遊或投資。



鄧炳強說，大方向會在新的陸路口岸實行“合作查驗、一次放行”的通關模式。除了新建的皇崗口岸，亦會在沙頭角口岸重建中採取這一方向。而在現成的關口，亦會檢視是否有空間可以實現。例如羅湖設計較早，可能空間未必容許，但香園圍口岸地方較寬敞，會檢視是否有空間。鄧炳強又說，下一階段會允許一些東盟國家對香港經濟、科技等方面有特別貢獻的特邀人士，使用一站式、電子化的便利。



施政報告繼續推廣沙頭角文化生態旅遊路線產品，計劃今年內把沙頭角開放計劃的每日旅遊限額提升至3000人，又會引入人臉識別技術，讓在中英街居住和工作的人士可以試行“無感”暢通方式進出。



將增加沙頭角旅遊限額



鄧炳強認為，3000人的名額已很足夠，“基本上到現在還未用盡”，歡迎有興趣的市民預約參觀。由於中英街並非正常關口，在中英街居住和工作的人士較少，可以採用已登記人士的“白名單”過關方式。



至於會否擴展至一般市民或旅客，鄧炳強分析指，目前未有技術，可以允許700萬份資料短時間內同時核對，並且有較少的誤差範圍，所以政府沒有相關計劃，下一步會檢視將“白名單”的模式應用於河套區工作的人士，減少他們通關的時間。