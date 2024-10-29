香港國際眼鏡展　逾700家展商參展

左起Solos總經理張惠權、Big Horn創始人程永成及ICARE總經理吳穗芬。（來源：香港商報） 中評社香港10月29日電／香港商報報導，即將於11月6至8日在會展中心舉行的香港國際眼鏡展越來越國際化，今年有17個國家及地區逾700家展商參展。面對全球激烈競爭，三家紮根本地眼鏡品牌，各出奇招，為求突破。



Big Horn推生物降解材料眼鏡



本地設計品牌Big Horn推出最新Fashion Creative系列Panda限量版，3款設計每款只生產5件。設計受特首李家超去四川選熊貓所啟發，採用優質可生物降解材料。品牌創始人和設計總監程永成說：“我們會參加意大利、法國、美國、日本不同的展覽，每個展都會遇到不同人。為何我們會參加香港展？因為我們見到多數都是一些大客戶。”



ICARE GROUP全球專利多



法國人Cedric Bimar的眼鏡公司ICARE GROUP總部位於香港，在深圳和柬埔寨設有生產線，每年生產逾1000萬個眼鏡盒和近500萬副眼鏡，年營業額逾1.3億美元。公司在法國的工廠將於明年投產，目標產量每月3萬件符合“法國製造”和“法國原產保證”要求的眼鏡。總經理吳穗芬透露，公司保持每年錄得盈利。公司會展示原來應用於軍事防護眼鏡材料的Reform系列，物料具抗壓韌性，甚至不小心坐在眼鏡上都毋須擔心，外力消失後眼鏡便恢復原狀，已在全球申請97個專利。



智能眼鏡Solos前景廣闊



另外，香港智能眼鏡品牌Solos擁有100多項專利，公司以模組化設計，智能和科技零件放在鏡腳，以USB TYPE C接口連接鏡框。公司推出具備ChatGPT－4o功能的Solos AirGo Vision智能眼鏡設有鏡頭，佩戴者眼見什麼都可得到AI即時回覆或解說。Solos總經理張惠權表示，人們過去廿多年習慣以瀏灠器搜尋資料，但現在聲音指令眼鏡便可做到，美國有科技巨頭預期，未來大部分戴眼鏡人士都會轉戴智能眼鏡。