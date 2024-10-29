沈陽活化利用工業遺址，提升文旅服務質效

中評社北京10月29日電／據人民日報報導，“第一次，逛了沈陽故宮、中街；第二次，體驗彩塔夜市美食、觀看籃球比賽；第三次，來體驗濃濃年味；第四次，到鐵西區感受工業文化……”一年裡，在北京工作的韓政夫婦4次到遼寧沈陽旅遊，“每次都有新收穫。”



近年來，隨著基礎交通設施網絡的完善，到沈陽來一場說走就走的旅行，成為不少人的新選擇。今年國慶假期，沈陽累計接待國內遊客1220.94萬人次，實現國內旅遊消費109.59億元。



老工業城市化身文旅“新網紅”的背後，是沈陽創新文旅消費場景、推進文旅深度融合的積極嘗試。



鐵西區重型文化廣場上，一座高26米、總重400噸的“持釺人”雕塑引人注目。雕塑背後，一座屋頂為鋸齒狀造型的老式廠房看似陳舊，卻展現出一股濃鬱的“文藝範”。



“這裡原來是沈陽重型機器廠的二金工車間，經過改造成為1905文創園，遊客在這裡可以看話劇、賞展覽、逛文創集市。”鐵西區文化旅遊和廣播電視局局長王輝說。



豐富的工業遺存是沈陽鮮明的文化印記。“我們對70萬平方米的工業遺產區進行活化利用，將工業文脈與文化生活需求結合起來，打造城市文化新地標。”沈陽市文化旅遊和廣播電視局局長劉克斌說。



距1905文創園數公里的原沈陽紅梅味精廠的原料庫門口，年輕人排起長隊，等待即將開始的音樂演出。原料庫成了演出現場，發酵車間變為藝術中心，工會活動室化身味覺博物館……原沈陽紅梅味精廠已改造升級成紅梅文創園，煥發勃勃生機。



在沈陽，不衹有“工業風”與“文藝範”的碰撞。2023—2024賽季中國男子籃球職業聯賽總決賽、首屆中國（沈陽）喜劇電影周、第十二屆全國雜技展演、2024沈陽藝術季……今年以來，不少重磅文體賽事和活動花落沈陽。“我們積極培育‘跟著演出去旅行’‘跟著賽事去旅行’‘為了一個展、奔赴一座城’等品牌，不斷創新場景、豐富產品供給，推進文體旅深度融合發展。”劉克斌說。

