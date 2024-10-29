領略青銅時代曾楚藝術魅力

觀眾欣賞曾侯乙墓出土的戰國建鼓銅座。（圖源：海外網） 中評社北京10月29日電／據海外網報道，被譽為“青銅冶煉巔峰之作”的曾侯乙建鼓底座、紋飾繁複華美的曾侯乙銅鑒缶、聞名天下的越王州勾劍、薄如蟬翼的龍鳳虎紋綉羅單衣袖……在中國國家博物館“鳳凰故國——青銅時代曾楚藝術展”現場，一件件精美文物吸引觀衆駐足觀看。



西周初年，在長江中游建立起一系列諸侯國，其中，江漢平原上的曾國和楚國，以其璀璨的物質文化，書寫了中國青銅時代晚期異彩紛呈的篇章。



此次展覽由國家文物局指導，湖北省文化和旅遊廳（湖北省文物局）、中國國家博物館共同主辦，湖北省博物館承辦。展覽分為“南公封國”“楚祀八百”“驚采絕艶”3個單元，精選湖北地區5家重點博物館的200餘件珍貴文物，包括青銅器、玉器、漆器、絲織品等，其中一級文物多達45件。展覽以扎實的學術研究和最新考古發現成果為支撐，展現了曾、楚兩個南方古國的悠久歷史和瑰麗藝術，帶觀衆領略中國古代輝煌的青銅文明。



湖北省隨州市擂鼓墩曾侯乙墓發現40多年以來，江漢平原重大考古發現層出不窮，凸顯了湖北作為長江文化關樞之地的厚重歷史文化底蘊。豐富的出土文物證明，曾國是西周早期周王室分封至江漢地區的重要諸侯國，與文獻中的“隨國”為一國兩名。曾國立國700餘年，經歷了從王室藩屏到楚國盟友的轉變過程，有著深厚的禮樂文明積澱，是先秦時期長江中游地區文化發展和融合的見證。



楚國是周王室經營江漢地區的重要力量。立國之初，楚疆域不足百裡，但銳意進取、包容夷夏，春秋時期問鼎中原，號為霸主，戰國時期國力達到鼎盛，位列七雄。在公元前223年被秦滅國前，楚國是南方最大的諸侯國。



2009年隨州市文峰塔1號墓出土的曾侯輿甬鐘，鐘體正反面共有銘文169字，記錄了春秋時期吳楚戰爭中，曾國作為楚國的盟國，庇護楚王並助其複國。這與文獻記載的史實相同，印證了曾國即史籍中所說的隨國。



曾侯乙墓出土的戰國建鼓銅座，採用分鑄、鑄接和焊接相結合的方法製作，由8對大龍和數十條糾纏穿繞的小龍構成，龍身鑲嵌綠鬆石，是迄今所見最精美的先秦建鼓座。建鼓過去僅見於戰國和漢代的青銅紋飾和石刻畫像，曾侯乙墓發現了最早的建鼓實物，出土時鼓皮已朽，僅存鼓腔、貫柱及鼓座。中室還出土了兩件建鼓槌。

