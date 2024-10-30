中評編譯：石破茂或成日本最短命首相？

中評社香港10月30日電（記者 郭至君編譯）第50屆日本眾議院大選日前開票，自民黨及公明黨所組的執政聯盟勢力大減，未取得過半席次，現任首相石破茂是否再被指名為首相，目前難以判斷。《外交學人》雜誌主編Shannon Tiezzi日前在官方網站上發文，分析日本各黨派目前面臨的困局，文章編譯如下：



9月27日，日本自由民主黨推選石破茂擔任黨主席，也就是日本首相，他便立即要求舉行臨時選舉，希望獲得公眾授權，但結果並不理想。自民黨及其長期盟友公明黨遭受重大損失，儘管他們的聯盟仍然在所有黨派中獲得最多議席，但他們失去了絕對大多數，正努力尋找另一個合作夥伴來組建新政府。



自民黨僅贏得191個議席，公明黨增加了24個議席。這使得聯盟的總議席數降至215席——低於其之前的279席，也低於構成日本眾議院大多數所需的233席。與此同時，日本最大的反對黨立憲民主黨贏得148席，比上次選舉多出52席。立憲民主黨領袖野田佳彥宣佈勝利：“我們的目標是打破執政黨的多數勢力，因此我們實現了這個目標，這是一個巨大的成就。”



然而，立憲民主黨也沒有足夠的議席來組成政府，這意味著一些較小的在野黨有能力扮演製造者的角色。保守的反對黨日本維新會在新一屆國會中擁有38個席位，它之前曾承諾不加入自民黨政府，但它與自民黨之間也沒有敵意。另一個中右翼反對黨人民民主黨贏得28席，左翼政黨令和新選組贏得 9 席，日本共產黨贏得8席。

