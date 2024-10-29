讓古典詩詞中的器物重現光彩

中評社北京10月29日電／據人民日報報導，從《詩經名物新證》到《古詩文名物新證》，從《終朝采藍：古名物尋微》到《詩歌名物百例》（以下簡稱《百例》），揚之水一部接一部地拿出古典文學中所見名物研究專著，給學界帶來一個又一個驚喜。我忝為同事多年，她每有新著問世都蒙惠贈，快讀之餘，我對她的工作也越來越瞭解，對她持之以恒的毅力更是越來越敬佩。



名物之學由來甚久，到中古時期已是經學的一個分支，自三國陸璣《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》到清代許馥田《學詩寡識》等，在《詩經》研究中自成一系。其他各種名物之學，隨著譜錄類書籍的興起，到宋代也有很大的發展，既滋學問家考古博物之趣，也為詩詞注釋家所取資。隨著近代以來的學科分化，屬於自然科學的名物研究與人文學科漸行漸遠，以致傳統名物之學在當今人文學科內竟成了絕學。多年前就曾聽揚之水說過，要寫一本考釋古典詩詞中所見名物的專書，一直未見動靜。今年初突然收到《百例》，欣喜之餘倒也不覺得意外。作者雋永的文字，讓這部基本屬於考證之作的專著充滿了小品文的清雅趣味。



《百例》考釋了古典詩詞中出現的166種名物，涉及器物名稱360餘種，可以說是一部圖文並茂的古代器物辭典。這些名物並非隨意擇取，而是基於三個標準：一是辭書以及詩歌箋注未曾解釋者；二是辭書及詩歌箋注雖釋而有誤者；三是有釋而無圖，因之仍不得其真確者。這就增強了全書內容的針對性和學術性，為閱讀古典詩歌提供一定參考。器物以正式名稱標目，正文說明器物使用、流行的年代，介紹其形制、材質和用途，在較短篇幅內，一種器物的來龍去脈了然呈現。數百字的考釋，凝聚了30年的書卷涵泳和考索辨析之功，包含了許多知識。像鬧蛾、鸚哥架、鬧角兒這些名物，都是很新鮮的內容，看了作者的考釋，實在是有益多聞。



有些看似尋常之物，其實也有很多奧妙。比如胡床是常見的名物，但恐怕很少人清楚，隨著時間推移它不斷生出各種別名，名與實的對應也在時風中不斷變化。看到書中所配的圖片，不禁讓人感嘆，物質文化的傳承實在有著我們不曾料想的深遠淵源。許多器物經歷漫長的歲月更迭，或異物同名，或同物異稱，名實之間都有了歧異。作者一一辨說，配以圖證，可為讀者解疑釋惑，掃清理解的障礙。全書近500幅圖片，多為精美的彩照，還有部分拓片和少量的鈎摹示意圖。為獲得這些圖片，作者多年來四處尋訪、搜集、拍攝，走訪了國內外眾多博物館和文物收藏機構。正是這豐富的閱歷和大量珍貴資料，支撐起《百例》扎實的論述，同時讓久久沉落在古典詩詞中的古代器物重現了往昔光彩。