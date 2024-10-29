皮影戲木偶戲　盡顯獨特魅力

中評社北京10月29日電／據新華社報導，皮影戲和木偶戲，集文學、美術、音樂、表演等於一體，是我國戲劇寶庫中的重要組成部分。福建泉州提線木偶戲、陝西皮影戲華陰老腔、河北唐山皮影戲……在國家級非物質文化遺產名錄中，皮影戲與木偶戲項目眾多，展現出各具特色的藝術風貌。



前不久，由北京市文聯主辦、北京戲劇家協會等承辦的2024第七屆北京影偶藝術周舉行。藝術周為觀眾呈現了19部線下演出、9部線上演出作品，並舉辦多場專家導賞、影偶工作坊等活動。本期報導選取在本屆影偶藝術周上參演的3種不同類型的影偶作品，從中一窺影偶藝術的獨特魅力。



——編 者



中國木偶藝術劇院傳承創新木偶藝術



舞台有新意 木偶更靈動



前不久，中國木偶藝術劇院《神筆馬良》在北京菊隱劇場上演。這個由中國經典童話改編的木偶劇，展現了10多個個性鮮明、做工精良的木偶角色。中國木偶藝術劇院在傳統木偶藝術基礎上，採用了多種木偶類型，加上現代舞台語匯的運用，為作品增添了新意。



近年來，中國木偶藝術劇院不斷推動木偶藝術創新。在題材上，劇院將生態環保、科學普及等融入木偶劇，創作了《飛吧，丹頂鶴——丹頂鶴的故事》《狂歡野鴨湖》《大象來了》等劇目，使木偶劇更有時代感。



“我們還在劇院內建設木偶藝術體驗基地，增加木偶體驗培訓、木偶收藏展示等內容，拓展了木偶藝術的展現空間。”中國木偶藝術劇院院長趙永莊說。



最近，木偶劇《象往版納》在中國木偶藝術劇院卡酷劇場全新亮相。當《有一種生活叫西雙版納》的悠揚歌聲響起，觀眾瞬間被帶入了雲南西雙版納的美麗景色中。隨著15頭栩栩如生的“大象”從觀眾席奔向舞台，現場響起掌聲、歡呼聲。

