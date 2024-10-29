文化中國行｜文化演出搭起老百姓舞台

中評社北京10月29日電／據光明日報報導，金秋時節，夜幕低垂，山東省青島市即墨古城北戲台前人頭攢動，熱鬧非凡。“即墨古城·周周有戲”專場文藝演出正在這里進行。



“低頭看來，細留神……”舞台上，柳腔演員薑昊正在表演柳腔《月牆記》選段，舞台周圍，群眾或站或坐，時不時拿出手機記錄著演出的精彩瞬間，叫好聲、掌聲不斷。



“‘即墨古城·周周有戲’自開啟惠民演出以來，每次都座無虛席。”即墨古城負責人薛陽說。



“今年以來，即墨區深耕文化惠民，不斷提升群眾文化生活品質，惠民演出內容豐富，涵蓋戲劇、相聲、舞蹈等多種形式，做到‘節慶有亮點、周周有演出、天天有活動’。群眾不僅能在家門口享受到多元化的文化供給服務，而且，在零門檻為群眾搭建的舞台，人人都可



以上台當演員，人人都是角兒，老百姓親切地稱之為‘我們的舞台’。”即墨區相關負責同志李崇虎表示。



即墨區環秀街道的李永菊是陽光姐妹藝術團的團長。她現在是社區“大明星”，每天都去藝術團里排練節目。



陽光姐妹藝術團2006成立後，起初衹有合唱團。在李永菊的帶動下，藝術團增加了鑼鼓隊、舞蹈隊、模特隊，現在團隊成員已達百餘人。藝術團常年為百姓進行公益演出，街頭、院落、廣場、社區……走到哪里，哪里就是舞台，也吸引了越來越多的文藝愛好者加入。



“革命人永遠是年輕，他好比大鬆樹冬夏常青……”在悠揚的音樂聲中，李永菊和她的隊員們正在排練《革命人永遠是年輕》。



“演員都是附近的村民，以前是‘我們看’，現在是‘我們演’，大家夥兒一起樂呵！”69歲的藝術團成員吳玉梅說。

