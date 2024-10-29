台進入“大缺工時代”　業界：有錢請不到人

中評社北京10月29日電／據大公報報導，台灣地區未來9年將有378萬人陸續退休，“史上最大退休潮”來襲，加上出生率下降，且人才持續流失，台灣輿論驚呼“大缺工時代來臨”，業界抱怨“有錢請不到人”。台灣輿論指出，民進黨當局曾推出政策試圖解決缺工問題，但收效甚微。島內有民眾建議台灣當局應該擴大吸引大陸企業和資金赴台投資，真正達到兩岸產業雙向合作，不僅有助台灣產業轉型升級、改善低薪環境，還可以解決缺工問題。



據台媒報導：根據台灣地區勞動部門統計，島內15歲至29歲的青年勞動力人口近10年減少16萬人，不但是就業人口短缺的隱憂，更衝擊整體經濟表現。可以說，無論製造、交通、建築、服務還是醫療行業，幾乎全面缺工，尤其是俗稱“3K”（危險、辛苦、肮臟）的特定產業，“有錢請不到人”早已不是新鮮事。



台當局有關部門推估，台灣勞動力缺口將在2030年達到40萬人。為解決產業缺人才問題，賴清德2017年擔任台“行政院長”時，曾提出“留才、攬才、育才”三大政策方向，但收效不大。許多雇主稱，7年過去了，台灣缺工問題仍然相當嚴重。



島內學者認為，台灣缺工問題不僅要從勞動供給端著手，而且更應在需求端調整策略，包括產業轉型和技術創新，以應對勞動力市場的挑戰。台大學者辛炳隆認為，傳統產業搶不到人就設法投入自動化或智能化轉型，減少人力，否則需求端無法限縮，一直有供給也不夠。



另據大公報記者蘇榕蓉報導：對於台灣出現缺工問題，台灣青年聯合會理事長何溢誠向大公報表示，老齡化與少子化已經成為台灣社會嚴重的安全問題。台灣目前經濟增長緩慢，自然就會失去對人才的吸引。賴清德7年前所謂的“留才、攬才、育才”的“三才計劃”，如今看來儼然變成“删才計劃”。要解決台灣人才荒的問題，關鍵是要去除閉鎖的心態，否則長此以往下去肯定無以為繼，失去所有消費力與生產力。