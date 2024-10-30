李家超記者會：確保啟德體育園順利落成啟用

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月30日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超10月29日上午在政府總部召開記者會，他介紹了啟德體育園建設的最新情況。期間，他還就香港土地問題、匡智會性侵案等作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：各位早晨。啟德體育園是香港歷來最大型的體育基建，將會為香港的體育、休閒娛樂及旅遊業，以至盛事經濟的發展，注入強大動力。我重視啟德體育園由建造、籌備開幕，以至將來營運各方面的工作。我早前成立由政務司司長領導的啟德體育園跨部門工作小組，發揮高層指導作用，督導體育園順利落成啟用，確保體育園在各方面都達到最高水平。



在剛過去的星期日（十月二十七日），啟德體育園青年運動場舉行了啟德體育園首個測試賽，有超過1500名觀眾及約300名工作人員參與。



為了確保演練可以建立經驗，並查找風險點，我們在警務處成立了“演練專責組”，並設立跨部門演練小組執行長——由警務處副處長（行動）擔任，制定不同的測試目標，全方位檢視各部門與有關單位的合作和應對方案，以及就突發事件制訂預案等。



星期日首次測試和演練的目的，是透過演練和實地體會，檢視不同方面的操作，包括觀眾的進場、離場及人群管理，沿途指示及廣播的效果；場館的安檢及驗票設施，資訊傳遞及操作過程；實際比賽時的場地運作；各個政府部門、啟德體育園有限公司、港鐵的通訊、溝通和配合，以及觀眾真實參與時的秩序、經歷和體會等。我們已向參與的入場觀眾以二維碼問卷形式收集意見，並會因應意見作出檢視。



政府會以積極漸進方式推進測試和演練。由於園區內仍有設施在準備中，因此先由體育園的外圍開始，逐步加大範圍就園區內的設施進行測試。我們會在啟德體育園正式運作前，在三個場館及園區其他地方舉辦各種不同測試和演練。這次測試場地是青年運動場，並會再於十一月中舉行第二次測試比賽和演練。至於室內體育館，將會在十二月舉辦第一次測試和演練，而主場館則將在明年一月初進行測試演練。另外，測試和演練的強度會逐步加大，不斷推進，直至進行不只一次的50000人演練，為正式開幕作全面準備。