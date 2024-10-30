中評觀察：從三個關鍵詞看香港施政報告亮點

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月30日電（記者 盧哲）香港特區行政長官李家超10月16日發表任內第三份《施政報告》，題為“齊改革同發展 惠民生建未來”。報告提出一系列措施，為香港經濟發展注入新動能，銳意改革、改善民生。與本屆政府前兩年的報告對比，筆者認為可以從三個關鍵詞分析本次施政報告的亮點。



第一個關鍵詞——“改革”。



本次《施政報告》題為“齊改革同發展 惠民生建未來”，全文有31800字、共9章、228段。正如報告主題所指，“改革”是此次的最亮眼關鍵詞。李家超在報告中表示，今年的施政報告貫徹習近平主席“七一”重要講話的“四點希望”，並就改革和變化闡述理念和發展目標、關鍵措施及績效指標，同時也是對二十屆三中全會精神的落實和回應。他強調，“改革衹有進行時，沒有完結時。過去兩年，我和我的團隊一直以市民為中心，以經濟建設為主軸，以發展改善民生。今年的《施政報告》會進一步深化改革，發掘新增長點。”



筆者觀察，此次施政報告全文中“改革”、“革新”等詞出現逾40次。“齊改革”是報告的主題，而首個章節標題就是“改革求變 由治及興”。李家超在報告中說，“改革衹有進行時，沒有完結時”——可以看出特區政府的重點關注及銳意改革的決心。



對比本屆政府前兩份施政報告，今年施政報告中“改革”字眼，由前年及去年出現1次和4次，大幅增加至今年的約40次。可以看出，進一步深化改革是今年施政報告的重中之重。李家超在今年施政報告第一章中闡述了他的改革理念：“體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善。”李家超還多次強調，改革可借鏡其他地方的成功經驗，但不能盲目照抄，要因時制宜，因地制宜。



審視整份施政報告，正是貫穿了“因地制宜、因時制宜”理念，以改革破瓶頸、補短板、除障礙，提升香港競爭力。報告宣布成立四個由司長及副司長領導的跨政策統籌機制，涵蓋教育科技、低空經濟、旅遊發展、銀發經濟四大領域；並提出一系列配套措施，包括檢視公務員管理和紀律相關法規，推出“政府治理人才培育計劃”。在鞏固金融、航運、貿易三大傳統優勢產業方面，施政報告提出一系列舉措，包括打造國際黃金交易中心、推動構建國際級黃金倉儲設施，將現時的“香港海運港口局”改革提升為“香港海運港口發展局”，構建高增值供應鏈服務中心，建立大宗商品交易生態圈，削減烈酒稅，充分利用機場第三跑道的處理能力等。