中評鏡頭：天津張學良舊居 再現少帥生活

天津的張學良舊居（中評社 郭至君攝） 中評社天津10月30日電（記者 郭至君）天津和平區赤峰道78號，有一棟西洋集仿式樓房，以張作霖五夫人張壽懿的名義購自法國駐天津領事館。民國時期，這裡是法租界32號路，大名鼎鼎的風雲人物、“少帥”張學良在上世紀二三十年代來天津時經常在此居住，故而被稱為“少帥府”。



張學良與天津有很深的淵源，他在天津有公館和多處房產，他的胞弟張學銘當年曾在天津做市長，張學良的眾多親屬也都在天津。1924年，張學良率部進駐天津，並將司令部長期設在這裡。1925年張學良將此樓買下，作為張家在津的一處住所，此後，他每次入關來往於京津地區時就住里。張學良在這裡居住的時間大約在1925年至1932年之間，這也是張學良將軍軍政上最為活躍的時光。



張學良故居是由兩棟磚木結構的樓房組成，是一棟三層米灰色洋樓，巴羅克風格為主。房間中的樓梯、地板、門窗等均為菲律賓木料製作而成，彰顯著濃厚的民國風。故居內部設有張學良的書房、餐廳、軍事議事廳、宴會大廳、臥室以及趙四小姐的接待室和臥室等，每一處都保留著當年生活的痕跡。張學良出生、成長在遼寧，最喜歡的就是東北菜，後來結識了一些川人，一度垂青川渝菜系，晚年的張學良則飲食清淡。客廳里最顯眼的是趙四小姐喜愛的鋼琴，據說，這架鋼琴所有的琴鍵都是象牙製作。而大廳盡頭，則被設為“梅蘭芳舞台”，張學良喜歡京劇，和梅蘭芳的關係非常好，經常邀請梅蘭芳來到少帥府，所以專門設置了這處梅蘭芳舞台。前樓三層是建築中最大的房間——家宴舞廳，主要用來舉辦家庭聚會，是典型的西洋風格，有老式的酒吧、舞台和寬敞的舞池，整個的佈置裝潢充分展現了當年叱吒風雲的“少帥”高朋滿座的宴請時刻。



雖然張學良本人自“西安事變”後未再回過天津的舊居，但這棟小樓已成為天津的重要文化遺產。目前，張學良故居博物館以300餘件物品全景再現了當年張學良在天津的生活，無論是張學良用過的書桌、收音機的櫃子，還是老式的桌椅、壁爐、風琴，都見證了張學良將軍一生的輝煌與動盪，也承載了中國近代歷史的厚重。

