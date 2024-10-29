中國航發：全球最大無人運輸機總裝下綫

中評社北京10月29日電／據新華網報導，從中國航空發動機集團（以下簡稱“中國航發”）獲悉，由中國航發完全自主研製、具備國際競爭力的900千瓦級渦槳發動機AEP100，於日前成功配裝全球最大無人運輸機——白鯨航線W5000大型無人運輸機。



AEP100渦槳發動機在1000千瓦級民用渦軸發動機AES100基礎上進行“軸改槳”研製，具備安全、可靠、長壽命、低油耗等特徵，可顯著降低運營成本，計劃2025年適航取證。



AEP100渦槳發動機可配裝2至6噸級通用飛機或3至10噸級無人機，綜合性能達到國際現役同級別先進水平。此次配裝白鯨航線W5000大型無人運輸機總裝下線，是該發動機市場開拓的重要裡程碑，表明其已初步獲得市場認可。



據介紹，W5000大型無人運輸機最大起飛重量10.8噸，載重量近5噸，航程達到2600公裡，是全球最大的無人貨運飛機，主要用於支線航空物流和應急救援物資投送等領域。



近年來，中國航發以科技創新為指引，加快開發適應低空經濟市場需求的通航動力產品，形成了以AES100、AEP100、AEF100、AES20等發動機為代表的多型通航動力產品，為推動低空經濟發展、加快建設交通強國提供了有力動力保障。