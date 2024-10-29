關於中央第三輪巡視情況的綜合報告提請審議

中評社北京10月29日電／據人民日報報導，中共中央政治局10月28日召開會議，審議《關於二十屆中央第三輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平主持會議。



會議指出，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，巡視工作堅持圍繞中心、服務大局，突出問題導向、貫徹嚴的基調，創新組織方式、深化上下聯動，利劍作用持續彰顯。從巡視情況看，中央和國家機關、中管金融單位黨的建設得到加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。要嚴肅認真抓好巡視整改，強化“一把手”和領導班子成員的政治責任，加強對巡視整改的組織統籌和日常監督，把巡視整改與深化改革結合起來，與全面從嚴治黨結合起來，與領導班子和幹部隊伍建設結合起來，融入日常工作、融入職能職責，以整改實效推動高質量發展。



會議強調，各級黨委（黨組）要不斷提高政治站位，強化履職政治擔當，敢作善為、攻堅克難，主動為黨分憂、為國盡責。要認真貫徹黨的二十屆三中全會部署，以釘釘子精神抓好改革任務落實。要增強憂患意識，統籌好發展和安全，著力防範化解重點領域風險，牢牢守住安全底線。要加強領導班子建設，嚴格執行民主集中制，推進領導幹部能上能下，不斷增強凝聚力、戰鬥力。要清醒認識反腐敗鬥爭形勢，縱深推進全面從嚴治黨，以徹底的自我革命精神把反腐敗鬥爭進行到底，堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，持續保持懲治腐敗高壓態勢，不斷完善權力配置和運行制約機制，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化。



會議還研究了其他事項。