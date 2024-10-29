中國國際供應鏈促進博覽會11月在北京舉行

中評社北京10月29日電／據人民日報報導，11月26日至11月30日，第二屆中國國際供應鏈促進博覽會（以下簡稱“鏈博會”）將在北京舉行。10月28日，國務院新聞辦舉行新聞發布會介紹有關情況。



突出“鏈”式思維



鏈博會是中國為維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通打造的重要國際公共產品。



中國國際貿易促進委員會副會長張少剛介紹，第二屆鏈博會由中國貿促會主辦，中國國際展覽中心集團有限公司承辦。聯合國貿易和發展會議、聯合國工業發展組織、世界知識產權組織、國際貿易中心、國際商會等5家重要國際組織作為第二屆鏈博會支持單位。本屆鏈博會的主題是“鏈接世界，共創未來”，聚焦推動產業鏈供應鏈的國際合作。本屆鏈博會還將舉辦形式多樣、豐富多彩的配套活動，包括洽談推介、研討交流、成果發布等。



作為全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，鏈博會致力於促進上中下游銜接、大中小企業融通、產學研用協同、中外企業互動等，幫助各國企業更好地融入全球產業鏈供應鏈。屆時，預計將有1000多名中外政商界代表出席第二屆鏈博會開幕式，中外政要、國際組織負責人、世界500強跨國公司負責人等將發表致辭。開幕式上將發布《全球產業鏈供應鏈穩定暢通北京倡議》。鏈博會期間，還將圍繞各鏈條和展區舉辦7場主題活動，邀請中外政商學界重量級嘉賓深入交流研討。



堅持優中選優，嚴控展商質量，本屆鏈博會已遴選600餘家中外企業參展，參展企業數比首屆增長約20%。在展台分布和展區設置上，本屆鏈博會更加突出“鏈”式思維，全流程展示各鏈條上中下游重點環節，從而推動大中小企業聚鏈成群、優勢互補。預計將會有超過100個國家和地區、20萬名觀眾到展會參觀，預期觀展人數將超過首屆。



本屆鏈博會在全面總結首屆成功經驗的基礎上，幫助每一家展商充分理解鏈博會的理念，打造一場互動式、體驗式、沉浸式的展覽盛會。