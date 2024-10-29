江蘇：“魚米之鄉”劃定耕地紅線

中評社北京10月29日電／據人民日報報導，日前，江蘇省出台耕地保護實施意見，明確提出確保到2035年江蘇省耕地保有量不低於5977萬畝、永久基本農田保護面積不低於5344萬畝。



江蘇省提出，要強化永久基本農田特殊保護，全省將建設一批設施完善、生態良好、適合規模化糧食種植的永久基本農田集中連片保護區。據瞭解，為切實提升耕地質量，江蘇省將大力實施耕地有機質提升行動，強化有機肥料推廣應用，積極推進綠色種養循環，科學組織耕地輪作換茬，鼓勵探索應用促進土壤有機質提升的新產品、新技術、新模式和新裝備。