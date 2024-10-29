檢察機關加大力度，依法懲治網絡傳銷犯罪

中評社北京10月29日電／據人民日報報導，2024年1月至9月，全國檢察機關起訴組織、領導傳銷活動罪4627人。近年來，隨著依法懲治傳銷犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監管打擊，將傳銷由線下轉移至線上。相較於傳統傳銷，網絡傳銷不受時空限制，傳播更靈活、活動更隱蔽、資金轉移更方便，更易給群眾造成重大財產損失，需綜合施策、深化治理。



檢察機關發現，不法分子利用互聯網的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富騙局”，引誘群眾參與其中。有的直接將傳統傳銷活動“搬”到網上，如劉某某等人組織、領導傳銷活動案。劉某某等人註冊成立生物科技公司，開設專門網站，組織團隊線上線下推廣“興中天互助平台”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發展會員，5個月內吸收會員59級、42萬餘人。有的蹭虛擬貨幣、區塊鏈、金融創新、慈善互助等新的概念和社會熱點開展網絡傳銷，如盛某某等人組織、領導傳銷活動案。一些地方還出現了諸如“搶購轉售”“網絡拍賣”“傳播國學”等網絡傳銷新名目，需高度警惕。



有的不法分子甚至直接打著“國家項目”“政府支持”等旗號，謊稱項目有“國家”“政府”“央企”等背景，並以此開展網絡傳銷活動。為盡可能多地騙取群眾錢款並規避法律責任，有的不法分子利用網絡便利擴充傳銷層級，試圖以此讓自己隱身幕後，使資金來源和流向難以追蹤。



面對花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網絡宣傳，檢察機關提醒廣大群眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪“小利”，自覺抵制看似唾手可得的“高額回報”誘惑，避免誤入網絡傳銷“陷阱”。