李家超下週前往上海出席進博會

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港10月30日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，將於下周一前赴上海，出席翌日開幕的第七屆中國國際進口博覽會，以及出席由特區政府舉辦的2024投資香港推介大會上海專場。



李家超表示，今屆進博會以“新時代，共享未來”為主題，吸引來自129個國家和地區，大約3500家參展商參加。香港貿發局今年繼續在展會內設立兩個展區，共1500平方米，由50多家香港企業推廣我們的優質產品和服務，涵蓋食品、創新科技、專業服務、物流、資訊科技、貿易及金融等企業。



李家超亦表示，今年香港參展商總數超過300家，佔進博會參展商總數達十分之一，而且遍佈不同展區，包括食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥保健、服務貿易，以及創新孵化，展示香港多元化商品和服務貿易優勢。特區政府亦會繼續在國家館設立香港展示區，介紹香港最新發展和優勢。



李家超稱，這次是繼特區政府上月在北京成功舉辦投資香港推介大會後，趁著進博會期間，在上海舉行高規格的投資香港推介大會上海專場。這次上海專場將以“香港通道聯動滬港 共拓機遇”為主題，匯聚多位重量級的講者分享香港各領域的優勢和機遇。內地和香港企業代表將從國際金融、國際創新科技、專業服務行業，分享兩地獨特的地位和優勢，探討促進兩地優勢互補、共創繁榮方案。

