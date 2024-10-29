韓烏領導人通話商定共同應對俄朝軍事合作

中評社香港10月29日電／韓聯社據韓國總統辦公室29日消息，總統尹錫悅當天同烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基通電話，雙方就朝鮮派兵參戰援俄動向交換意見，並商定共同應對俄朝軍事合作。



尹錫悅在通話中表示，韓國政府將不會對威脅國家安全的俄朝軍事勾結坐視不理，今後將密切關注戰況，逐步採取切實有效的應對措施。他指出，俄羅斯可能向朝方轉移敏感的軍事技術，令人擔憂。不僅如此，自韓戰以來未經歷過現代化戰爭的朝鮮若讓上百萬官兵學習在烏克蘭戰爭中掌握的作戰經驗，這將對我們的安全構成嚴重威脅。



尹錫悅說，朝鮮不僅對俄提供軍事武器援助，還向其派出了特種部隊，類似行徑空前危險。他提議兩國就此保持緊密溝通，協調應對之策。



尹錫悅表示，韓國政府緊急向北約、歐盟和烏克蘭派出代表團，與友邦透明共用韓方掌握的情報。希望韓烏今後積極開展情報交流與合作。



澤連斯基對韓方其間提供援助並決定向烏首都基輔派遣政府代表團表示感謝。他說，朝軍投入俄烏戰線在即，戰爭正在進入全新的局面。烏方將與同盟加強合作應對當前的威脅，與韓方積極共用情報並加強溝通。



兩位領導人用最強硬的措辭譴責俄朝之間武器轉移、派兵等非法軍事合作，並商定開展戰略溝通共同予以應對。為此，烏方決定近期向韓方派遣總統特使。