台胞答中評：化作橋樑　回應文化親情的召喚

建築設計、城鄉規劃高級工程師周士甯答中評（中評社 劉子涵攝） 中評社北京10月30日電（實習記者 劉子涵）10月28日，北京市台辦“我為台胞辦實事”推進活動在經濟技術開發區亦城時代廣場盛元書院舉行。受邀參加活動的周士甯出生於台灣，6歲半隨家人來到上海，海外求學之後再因工作回到大陸，現在定居北京。周士甯向中評社表示，是文化和親情將自己與大陸聯結起來。無論是幼時隨外公回到大陸尋根的經歷，還是成為建築設計師後，一直向往並探索現代藝術與中華文化在建築設計中的融合，周士甯都從中深深感受到了與大陸的緣分。

