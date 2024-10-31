中評觀察：兩岸學者探索共創民族福祉之道

第七屆“國家統一與民族復興”研討會10月26日在湖北省十堰市舉行（中評社 海涵攝） 中評社北京10月31日電（記者 海涵）第七屆“國家統一與民族復興”研討會10月26日在湖北十堰舉行，來自海峽兩岸的近百位專家學者齊聚一堂，圍繞“維護民族根本利益 共創民族綿長福祉”主題展開研討。為期一天的研討會議程豐富、討論深入，通過兩岸民間對話、大會發言、分組討論等形式，與會兩岸學者就兩岸和平統一美好願景，中華民族共同體論述與民族利益、民族福祉，國家完全統一的歷史進程與戰略主動，兩岸交流交往交融與文化歷史傳承，國際“一中”框架與支持中國和平統一等議題分享了真知灼見。據筆者觀察，與會學者主要有以下幾方面的觀點：



第一，關於民間對話與和平統一的願景。與會學者認為，大陸正在不斷重塑和平，我們可以看到和平統一戰略的光明前景，和平統一也是整個民族綿長發展的根本保證。只要和平解決有1%的希望，我們就不放棄100%的和平努力。認同在，希望就在。學者們指出，兩岸關係向前發展的內在動力來自民間和基層。兩岸民間對話具有非官方性、多元性、靈活性的特點，參與者的代表性、議題關鍵性都十分重要。應該將和平統一的基礎放在兩岸交流中，兩岸每一代人都有交流的需要和動力，兩岸同胞之間有民族情感和對未來的期待，因此交流並沒有太多困難。期待未來的兩岸交流能夠創造出更可觀的力量，繼續推動兩岸關係向前發展。只要兩岸攜手努力，持續向前推進，相信一定可以在民族統一和民族復興的道路積累成果、不斷前進、走向未來光明的前景。



第二，關於中華民族共同體與民族福祉問題。與會學者認為，文化認同是民族認同和國家認同的基礎，是凝聚力量、推動國家發展的關鍵，培育中華民族共同體意識是推進國家統一和實現民族復興的重要任務。兩岸應共同弘揚中華傳統美德，強化弘揚社會公德和誠信教育，推動文化團結。加強歷史教育，充分利用新媒體平台，深入推進兩岸青少年對中華文化與歷史的認同，增強民族責任感和使命感。學者們指出，加強文化交流與歷史傳承，有助於加深兩岸民眾對中華文化的認同感與歸屬感。兩岸同屬中華民族，文化一脈相承。要高度重視民進黨當局推動“文化台獨”帶來的挑戰，堅決有力反對“文化台獨”，在持續務實的交流中鑄牢中華民族共同體意識。

