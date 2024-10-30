快評：特朗普若勝選台灣會怎樣？兩種不同論調

中評社快評／美國總統大選剩最後1周時間，共和黨候選人特朗普和民主黨對手賀錦麗在CNN及《紐約時報》的封關民調中仍然打成平手。若特朗普勝選台灣會怎樣？美國方面出現兩種不同論調。



特朗普執政時的前國安顧問波頓23日在BBC的“HARDtalk”節目中說，他對台灣“非常擔心”。波頓說，“在橢圓形辦公室的很多場合…他會拿出一支記號筆，指著筆尖說，‘看到了嗎？那是台灣。’”當被問及從中得出什麼結論時，波頓回答說，“台灣有可能完蛋。”



美國在台協會（AIT）處長谷立言近日接受專訪時則稱，不論美國誰當選總統，台灣都不必擔心美國對台基本路線改變，包括軍事協助，選後也會繼續，而且兩岸發生全面性戰爭的“可能性蠻低的”。



波頓是離任白宮要員，而且與特朗普有過節，谷立言是現任高官，兩人的上述言論切合他們現在的身份。波頓對台提出直白警告，谷立言則似乎是想安撫台灣的民心。因為特朗普多次提及台灣“偷美國晶片生意”、要保護就應“課金”，外界持波頓觀點、論調者很多。在台灣，不少人擔心特朗普當選損台利益。



不管從哪個角度看，美國大選結果都對台灣命運影響很大。過去8年台灣當局一邊倒地貼緊美國，如今美國可能換人執政，台灣當局又要跟著一起轉。波頓說“台灣有可能完蛋”，我們認為更確切說應是“台獨有可能完蛋”。特朗普一切從美國利益出發，台灣隨時可以拿去做交易，這是賴當局最不願見到、但無力阻止的。