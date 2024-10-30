李強會見芬蘭總統斯圖布

10月29日下午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見芬蘭總統斯圖布。（圖源：新華社） 中評社北京10月30日電／據新華社報導，10月29日下午，國務院總理李強在人民大會堂會見芬蘭總統斯圖布。



李強表示，中芬建立面向未來的新型合作夥伴關係以來，兩國關係保持良好發展勢頭，各領域互利合作不斷推進，惠及了兩國人民。習近平主席將同總統先生舉行會談，為進一步深化中芬關係做出新的戰略規劃。中方願同芬方一道落實好兩國元首重要共識，保持高層密切交往，持續弘揚傳統友誼，鞏固增進政治互信，推動兩國關係與合作不斷邁上新台階。



李強指出，當前經濟全球化遭遇逆流，但開放合作仍是大勢所趨。中方願同芬方堅持開放合作，擴大貿易規模，加強循環經濟、信息通訊、智慧能源、農食產品等重點領域合作，充分發揮經濟互補優勢，促進更高水平互利共贏。中方將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎芬蘭企業繼續深耕中國市場。也希望芬方為中國企業提供公平、透明、非歧視的營商環境，並為促進中歐經貿關係健康發展發揮積極作用。中方願同芬方進一步便利人員往來，擴大人文、教育、體育等領域交流合作，夯實兩國友好合作的民意基礎。雙方要在應對氣候變化、保護生物多樣性等多邊進程中相互支持，共同推進落實聯合國2030年可持續發展議程，攜手構建人類命運共同體。



斯圖布表示，芬中傳統友好，當前兩國關係發展勢頭良好，各領域交流合作成果豐富。芬蘭重視發展對華關係，是中國可靠的合作夥伴，期待同中方加強各層級交往，深化經貿、農業、綠色能源、可持續發展等領域互利合作，密切教育、人文等領域交流，掀開兩國關係新的一頁。芬方讚賞中國在國際事務中發揮的重要作用，願同中方在全球安全、應對氣候變化等領域加強溝通協調。芬方願推動歐中經貿關係平穩發展。



吳政隆參加會見。