10月30日，搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射。神舟十九號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。（圖源：新華社） 中評社北京10月30日電／據新華社報導，10月30日凌晨，神舟十九號載人飛船發射取得圓滿成功，浩瀚太空首次迎來中國“90後”訪客。



當日凌晨4時27分，搭載神舟十九號載人飛船的長征二號F遙十九運載火箭在酒泉衛星發射中心點火發射，約10分鐘後，神舟十九號載人飛船與火箭成功分離，進入預定軌道，航天員乘組狀態良好，發射取得圓滿成功。



執行神舟十九號載人飛行任務的航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成。其中，航天員宋令東、航天員王浩澤為首次執行飛行任務的“90後”。



據中國載人航天工程辦公室介紹，飛船入軌後，將按照預定程序與空間站組合體進行自主快速交會對接，神舟十九號航天員乘組將與神舟十八號航天員乘組進行在軌輪換。在空間站工作生活期間，神舟十九號航天員乘組將進行多次出艙活動，開展微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域實（試）驗與應用，完成空間站碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外平台設備安裝與回收等各項任務。



這次任務是我國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的第4次載人飛行任務，是工程立項實施以來的第33次發射任務，也是長征系列運載火箭的第543次飛行。



目前，空間站組合體已進入對接軌道，工作狀態良好，滿足與神舟十九號載人飛船交會對接和航天員進駐條件。

