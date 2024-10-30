“藏域梵珍　佛學之路”亮相香港文化博物館

嘉賓出席“藏域梵珍.佛學之路── 徐氏藝術基金捐贈佛教文物展”開幕典禮。（圖源：大公報） 中評社北京10月30日電／據大公報報導，“藏域梵珍.佛學之路──徐氏藝術基金捐贈佛教文物展”今日起在香港文化博物館徐展堂中國藝術館免費向公眾開放。是次展覽從獲捐贈的文物藏品中，挑選出70項藏傳佛教藝術珍品，皆是徐展堂自1970年代起走訪各地不斷購藏所得。計有由17世紀至20世紀的唐卡藝術精品29件、鎏金佛像18件，以及法器、經籍等珍罕文物23件。＼大公報記者 郭悅盈、李兆桐



開幕典禮及新聞界預展於昨日舉行。署理康樂及文化事務署署長譚美兒致辭表示，香港文化博物館建館初期，在徐展堂博士鼎力支持下，設立了徐展堂中國藝術館，長期展出徐展堂博士饋贈文化博物館的珍貴文物。“當年徐展堂博士眼見中國文物流散海外，決心加以保護，經過長年累月的學習和購求，慢慢建立了規模宏博的唐卡藝術典藏。他對收藏中國文物的熱誠，已超越個人的愛好，充分體現他為民族復興大業作出的貢獻。”



特設多媒體創意裝置



譚美兒續說，“這次文化博物館特別在徐展堂中國藝術館內設置了一個多媒體藝術教育展示區，利用創新的展示手法和配合展出文物的多媒體創意裝置，讓觀眾瞭解佛教傳入中國的過程，以及中國文化如何海納百川，並介紹佛學的生活哲學，從而提高參觀者對中國歷史文化的興趣。”



開幕典禮現場亦播放了多媒體藝術教育展示區的動畫片段，講述唐玄奘三藏法師取西經的故事，以及他對中外文化交流的貢獻。



香港文化博物館館長（藝術）鄧民亮在預展前特別提到唐卡這一藝術形式，並表示，其中最大的一件作品尺寸龐大，高達254.5厘米、闊達202厘米，製作和保存都極為不易。“這些唐卡作品中，有些是由著名的大師如蓮花生大師等所創作，他們的作品被視為唐卡的開山鼻祖，對後世的唐卡藝術產生了深遠影響。此外，唐卡的作品中還融入了許多特別的元素，如農民圖案等，反映了當時的社會情況。這些作品不僅具有藝術價值，還包含了豐富的歷史信息。”