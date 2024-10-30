﻿楊何蓓茵：定期評估公務員工作表現

圖：楊何蓓茵表示，公務員要帶頭堅守法治。（大公報） 中評社北京10月30日電／據大公報消息，政府會如何確保公務員的表現符合公眾期望？明年年初發布的新指引會對公務員團隊有什麼影響？公務員事務局局長楊何蓓茵表示，公務員從來都不是鐵飯碗，若然有表現不佳或違規等情況，有機會被免職。



公務員不是鐵飯碗



施政報告提出，公務人員必須協助維護國家安全的工作，保安局局長鄧炳強預料明年上半年推出相關指引。楊何蓓茵相信，指引會幫助公務員於工作範疇內兼顧國家安全。由於保安局較熟悉國家安全課題，主力負責制定指引，如果有需要，公務員事務局會提供協助。她續指，政府會因應社會轉變、科技進步而不時增加工作要求，相關指引也是其中一項基本要求，公務員團隊應該以平常心面對。



被問及違反指引所面臨的後果，楊何蓓茵認為，政府本身有制度處理，而且要視乎個案情節，若然能力不足，當局會給予培訓及輔導；若是蓄意的話，就屬於違紀，會按既定程序懲處。情節更為嚴重者，例如該名公務員被法庭定罪，就要立即離開公務員團隊。



至於公務員當中的“惡草”，楊何蓓茵也認同要盡早清除，部門會定期評估公務員的工作表現，試用期內每半年一次，其他職員則一年一次。她續說，上一個財政年度，有51名公務員遭到免職，數字證明公務員從來不是鐵飯碗，若然有表現不佳或違規等情況，依然會有免職之虞。



楊何蓓茵強調，政府會以嚴寬合度的準則施加懲罰。舉例說，有同事不時遲到，就會以口頭或書面等方式警告。若然幹犯刑事罪行，被法庭定罪，就要即時離開公務員團隊，她認為，目前的制度已經非常合適，暫時未有計劃進一步收緊。