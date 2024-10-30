中評社北京10月30日電／網評：美國限制對華投資損人不利己



來源：大公報 作者：卓銘



美國政府正在敲定限制美國個人和公司對中國，包括香港在內的半導體、微電子、量子信息技術以及人工智能系統等領域的投資。美國為維護一己霸權私利，不惜再一次違反市場經濟和公平競爭原則，對內地和香港實施經濟制裁。儘管美國千方百計打壓中國，採取經濟脅迫和科技霸凌等手段，到頭來不但阻擋不了中國在先進技術方面的發展，最終只會是搬石頭砸自己的腳，損失的只會是美國企業。



隨著美國大選臨近，民主共和兩黨在民調上的支持率可謂不相上下。因此，兩黨都不惜用盡辦法，都要從搖擺選民手中刮走可能的選票。從這個角度看，反華對於一些美國政客而言是低成本的拉票手段，大肆渲染所謂“中國威脅論”，高呼“去風險”，借此挑動部分選民的恐華情緒，吸納其選票。拜登在去年8月簽署相關行政命令，但到本周一才正式發布限制措施的細節，“趕死線”的意味濃厚。亦正因如此，這項禁令也凸顯出拜登政府現時的焦慮和不理性。



根據特區政府相關數據，去年美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為4722億港元（603億美元）。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。截至2022年底，美國占香港外來直接投資頭寸約為3514億港元（450億美元），排名第六；香港向美國直接投資頭寸約為1642億港元（210億美元），排名第八。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。



美企在港有龐大商業利益



從這些數字不難看出，即便美國近年來一直針對香港，想方設法祭出各種制裁、打壓措施，但現實是，港美之間的貿易活動仍然熾熱，美國企業在香港更有龐大的商業利益。這同時也反映在近年選擇落戶香港的美國企業數字上。截至今年頭四個月，投資推廣署已引入近200間公司，當中五分之一為美資；而“引進辦”在今年3月亦協助引進6間美國企業。在今年1月，香港美國商會更發表調查報告，指出近八成在港美企對香港法治投下“信任票”，較去年再增6%，亦有69%美企表示其業務並未受到香港國安法的負面影響，企業比例連續第二年上升，較去年升7%，相比2022年上升幅度更達22%。

