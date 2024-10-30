中評社北京10月30日電／網評：人工智能為香港金融創新帶來新契機



來源：大公報 作者：李颖彰



特區政府日前發表有關在金融市場負責任地應用人工智能的政策宣言，是香港作為國際金融中心的發展進程中一個極具意義的里程碑。政策宣言是對科技迅速發展的應對措施，旨在既促進創新又鞏固提升香港的競爭優勢。隨著人工智能技術日趨成熟，它對金融行業的潛在影響已經開始顯現，從提升營運效率到加強市場競爭力，人工智能能夠為香港帶來新的發展機遇。人工智能的這一變革潛力使人們對香港金融業的未來充滿期待。然而，宣言也指出，人工智能可以帶來龐大潛能，但不當使用也可能帶來大風險，因此發展人工智能要在把握機遇與緩解風險之間作出平衡。



人工智能在金融服務領域的應用已經取得了令人矚目的成就，尤其是在風險管理、欺詐偵測和客戶服務方面。人工智能驅動的算法能夠以無與倫比的速度和精確度處理龐大的數據集，從而協助金融機構更迅速地做出更明智的決策。這些技術應用不僅能夠提升金融機構的運營效率，還可通過更個性化的服務提升客戶的滿意度，進一步提高盈利潛力和市場競爭力。



人工智能能夠簡化工作流程，讓員工將精力集中於更具創造性和高價值的任務。這一點對於提升整體工作效率和創新能力至關重要。



建立監管機制平衡風險機遇



然而，人工智能的應用也並非沒有挑戰。正如財經事務及庫務局局長許正宇所指出的，人工智能由數據驅動，是“雙刃劍”，既有風險亦有機遇。人工智能對大量數據的依賴，已經引發了數據隱私、網絡安全和知識產權保護方面的擔憂。此外，人工智能系統中的算法偏見可能會無意中延續或加強既有的社會偏見，甚至導致歧視性決策。金融機構對於人工智能系統過度依賴，則可能削弱人為監督的作用，從而增加潛在的風險。

