誰殺死了“錢德勒”：把脈美國藥物成癮痼疾

馬修·派瑞（2013年10月7日拍攝）。（新華社） 中評社北京10月30日電／據新華社消息，一年前的10月28日，在經典美劇《老友記》中扮演“錢德勒”的馬修·派瑞，因俗稱“K粉”的藥物氯胺酮“急性作用”而死在洛杉磯家中，令一眾“老友粉”嘆息、傷感。然而，在藥物成癮深度侵蝕社會肌理的美國，“錢德勒”之死只是監管缺失下暴利驅動的毒品泛濫悲劇的又一個縮影。



喜劇明星的悲劇



根據美國檢方公布的調查記錄，年僅54歲的派瑞死於氯胺酮注射過量。濫用氯胺酮可導致急性中毒、成癮、精神病性症狀及各種軀體並發症等嚴重問題。多年來，這種藥物作為一種主要合成毒品在美國境內流行。



檢方稱派瑞之死暴露一個利用氯胺酮大發橫財的“大型地下犯罪網絡”，並於今年8月宣布起訴五名嫌疑人，包括派瑞的助理、兩名醫生、綽號“K粉女王”的毒販以及一名中間人，指控這些人合夥榨取派瑞錢財。



檢方證據顯示，一名醫生在短信中寫道：“我想知道這個白痴會付多少錢。”他們把平均每瓶12美元的氯胺酮以2000美元的售價賣給派瑞。毒販“K粉女王”賈斯文·桑加則被曝“只與高端人士和名流做生意”。



派瑞長期與毒癮鬥爭，他在死前一年接受媒體採訪時曾自曝已花掉至少900萬美元來戒毒、戒酒以“保持清醒”。派瑞開始接觸氯胺酮，始於在一家診所接受抑鬱症和焦慮症治療，上癮後則開始設法搞到更多藥物。



他在2022年親筆回憶錄《老友、愛人和大麻煩》中描繪，注射氯胺酮的效果就像“被一把巨大的快樂鏟子擊中頭部”。“當音樂響起，K（氯胺酮）流淌過我整個身體時，一切都變成了自我，以及自我的死亡……”

