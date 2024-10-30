中文熱架起連心橋　百萬青年爭當“橋上人”

10月28日，第十七屆“漢語橋”世界中學生中文比賽選手在台上展示才藝。新華社發 中評社北京10月30日電／據新華社消息，“‘中文為橋，天下一家’，這是我參加此次比賽最大的感悟。”日前舉辦的第十七屆“漢語橋”世界中學生中文比賽上，獲得全球總冠軍的老撾選手梁享英感慨良多。“我因中文結識了世界各國的朋友，與他們結下了深厚友誼。”



28日，第十七屆“漢語橋”世界中學生中文比賽和第四屆“漢語橋”世界小學生中文秀在天津落下帷幕。102個國家和地區的181名選手在中國度過一段難忘時光。



自2002年首次舉辦以來，“漢語橋”系列中文比賽累計吸引160多個國家和地區的170多萬名青少年參加，7000餘名外國青少年來華參加全球總決賽，每年觀看“漢語橋”比賽的世界各地觀眾達上億人。



中文作為世界上最古老的語言之一，仍保持著蓬勃的生命力。在世界各國與中國的交往之多、交流之廣、交融之深前所未有的今天，世界對中文的學習需求愈發旺盛，承載著中華文明的語言歷久彌新、熠熠生輝。



“‘漢語橋’已成為促進各國民心相通的‘文化之橋、友誼之橋、心靈之橋’。”教育部中外語言交流合作中心主任鬱雲峰表示，在全球化時代掌握中文，掌握中國哲學和智慧，解鎖中國發展的秘密，就意味著擁有更多與世界對話的機會。



18歲的美國參賽選手衛凱森對此感同身受。“我的母語是英文，其他選手的母語可能是法語、俄語、西班牙語，但我們的共同語言是中文，這很奇妙。”衛凱森說，在他的學校，中文課程頗受歡迎。



格魯吉亞小學生選手戴薩的媽媽曾來中國留學，如今是當地的一名中文老師。“我們當地學習中文的學生越來越多。”戴薩媽媽說。

