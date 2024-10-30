以色列頒惡法　禁止聯合國援助加沙

左圖：近東救濟工程處在加沙、黎巴嫩等多地援助巴勒斯坦難民，但以軍行動嚴重阻礙援助工作。圖為以軍29日轟炸黎巴嫩南部。＼法新社；右圖：一名巴勒斯坦兒童29日在加沙中部死於以軍空襲。＼路透社 中評社北京10月30日電／據大公報消息，以色列議會28日通過兩項法案，禁止聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）在以色列開展活動，並斷絕與該機構的官方接觸。近東救濟工程處是向巴勒斯坦難民提供援助的主要機構，加沙地帶近200萬人依靠該機構獲得食品等物資，新法案勢必加劇加沙人道主義危機。聯合國秘書長古特雷斯警告說，以方此舉將帶來“災難性後果”。



【大公報訊】以色列議會28日以92票贊成、10票反對的表決結果通過第一項法案，禁止近東救濟工程處明年在以色列開展任何活動或提供任何服務；以87票贊成、9票反對的表決結果通過第二項法案，將斷絕以色列與近東救濟工程處的官方接觸。法案起草者之一、以色列執政黨利庫德集團成員比斯穆特聲稱：“任何表現得像恐怖分子的人在以色列都不享有權利……近東救濟工程處就是哈馬斯（即巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動）。”



近東救濟工程處成立於1949年，當時生活在現以色列境內的大批巴勒斯坦人因戰火被迫離鄉，淪為難民。目前，近東救濟工程處在約旦河西岸、加沙地帶以及約旦、敘利亞和黎巴嫩等地向約590萬巴勒斯坦難民提供人道主義援助、教育和醫療等服務。以色列拒絕承認巴勒斯坦人的難民身份，認為他們沒有權利重返家園。去年10月新一輪巴以衝突爆發前，以色列就要求解散近東救濟工程處。今年1月，以色列指控該機構12名雇員參與哈馬斯對以色列的襲擊，但並未提供確鑿證據。



以軍轟炸加沙住宅逾百死



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，近東救濟工程處在向加沙民衆提供人道主義援助方面發揮了關鍵作用，幾乎所有聯合國援助物資均由該機構和巴勒斯坦紅新月會送入加沙。近200萬加沙民衆依賴近東救濟工程處獲取援助物資，約100萬人在該機構的避難所領取食品和尋求醫療服務。美聯社指出，由於以色列控制著進出加沙和約旦河西岸的通道，新法案恐將導致近東救濟工程處無法在這兩個地區工作，勢必加劇當地人道主義危機。



近東救濟工程處28日警告指，進入加沙的援助數量正處於數月以來的最低水平，約184萬加沙民衆嚴重缺乏糧食保障；北部賈巴利亞難民營已連續7天未獲水源供應，水井因燃料不足而無法正常運轉；由於電力中斷和醫療物資匱乏，加沙醫療系統瀕臨全面崩潰。以軍25日突襲加沙北部卡邁勒阿德萬醫院，28日宣布抓獲約100名“疑似哈馬斯武裝分子”。據BBC報道，以軍突襲導致醫院嚴重受損，目前只剩下一名醫生，且沒有任何藥物、醫療用品或食品，傷患因得不到治療流血致死。

