工人要求漲薪　全美多行業大罷工

圖：邁阿密港碼頭工人10月1日舉行罷工。＼法新社 中評社北京10月30日電／據大公報消息，從2022年開始，美國鐵路、汽車、碼頭、航空等多個產業工人輪番大罷工，要求提高薪資、改善福利。截至10月底，波音公司3.3萬名員工的罷工仍在繼續，此前一度平息的4.5萬碼頭工人大罷工也隨時可能卷土重來。



輿論普遍認為，工人選民，特別是搖擺州的工人選民，一直是兩黨總統候選人極力爭取的對象；但美國最大工會之一、國際貨車司機工會9月中表示，由於哈裡斯和特朗普都沒有得到工會成員的足夠支持，工會不會在今年大選中支持任何一名候選人。自2000年以來，該工會一直為民主黨總統候選人背書，外界預計將對哈裡斯的選情造成打擊。



美國鐵路工人原定於2022年9月16日淩晨發動全國大罷工，其主要訴求是要求有帶薪病假。同年12月，美國總統拜登簽署法案，強行阻止鐵路工人罷工。美媒稱，拜登一直自詡是支持鐵路行業和勞工權益的“工會喬”及“美鐵喬”，卻在這件事情上完全站在勞工的對立面，足見其虛偽本色。



工人們認為，資方提出的漲薪幅度根本追不上通脹飆升的速度，拿到手的工資能買到的生活用品越來越少，實際上等於變相減薪。波音公司工人要求漲薪的談判還在僵持中，公司已先下手為強，於本月中宣布在全球範圍內裁員10%，即約1.7萬個工作崗位，令工人無所適從。＼（美聯社）