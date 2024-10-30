廈門大學：傳承和弘揚陳嘉庚的家國情懷

“跨越時空的一代偉人——陳嘉庚研究學術研討會”現場。（人民日報海外版） 中評社北京10月30日電／據人民日報海外版消息，今年是陳嘉庚先生誕辰150周年。作為著名愛國華僑領袖，陳嘉庚先生被譽為“華僑旗幟、民族光輝”。連日來，海內外華僑華人舉辦各類紀念活動，傳承弘揚“嘉庚精神”。



近日，在由陳嘉庚先生倡辦的廈門大學，50多名海內外專家學者齊聚一堂，在廈大歷史與文化遺產學院主辦的陳嘉庚研究學術研討會上熱烈交流，共同研討陳嘉庚研究的歷史意義與當代價值。



多角度闡釋“嘉庚精神”



“民心不死，國脈尚存，以四萬萬之民族，決無甘居人下之理。今日不達，尚有來日，及身不達，尚有子孫，如精衛之填海，愚公之移山，終有貫徹之日。”陳嘉庚先生在1919年發表的《籌辦廈門大學演講詞》中直言他堅持興辦教育的決心。



作為著名愛國華僑領袖，陳嘉庚先生愛國興學，投身救亡鬥爭，推動華僑團結，爭取民族解放，是僑界的一代領袖和楷模。



在近日舉辦的“跨越時空的一代偉人——陳嘉庚研究學術研討會”上，與會學者圍繞東南亞的陳嘉庚、陳嘉庚的家國情懷、陳嘉庚的企業與經營理念、“嘉庚精神”的當代傳承、陳嘉庚研究的新視角探索等主題，交流最新學術研究成果，從歷史學、經濟學、教育學等不同學科視角，多角度、立體化地分析闡釋陳嘉庚先生的生平事跡與“嘉庚精神”的時代內涵。



陳嘉庚長孫女、新加坡陳嘉庚基金會名譽秘書長陳佩儀在研討會上分享了她所瞭解的陳嘉庚故事。她告訴記者：“作為陳嘉庚先生的後代，我的父輩和我們這代人都受到祖父精神的深刻影響。祖父特別強調愛國精神，強調教育的重要作用，重視人的全面發展，這在他所在的年代是非常先進的思想，在當今時代也仍然適用。在參與中國和新加坡各界紀念陳嘉庚、弘揚‘嘉庚精神’的過程中，我也在重新認識祖父，感受祖父留給後人的精神力量。”

