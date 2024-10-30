僑鄉新貌：海南儋州　候鳥翩飛

（圖：新華社） 中評社北京10月30日電／據人民日報海外版消息，據海南儋州新盈紅樹林國家濕地公園監測，今年越冬候鳥已陸續飛抵，在海灘和紅樹林間舞出翩躚身影。近年來，海南不斷加強對濕地和鳥類的保護，生物多樣性日益豐富，生態環境持續改善，吸引越來越多的候鳥前來栖息越冬。圖為在儋州新盈紅樹林國家濕地公園拍攝的蒙古沙鴴。